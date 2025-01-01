العالم اليوم - بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالعام الجديد مع ابنته

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالعام الجديد مع ابنته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 01:23 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته جو إي حضرا احتفالات العام الجديد التي شملت إطلاق ألعاب نارية وعرضا للرقص على الجليد.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام رسمية أن مشاركة مسؤولين كوريين شماليين كبار لهما في مشاهدة الاحتفالات. ولم يرد ذكر لأي خطاب لكيم. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في اليوم السابق إن كيم تعهد بترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة للبلاد مع روسيا في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالعام الجديد مع ابنته .. في رعاية الله وحفظة