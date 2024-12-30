مقتل 21 شخصا بهجمات إرهابية شرق الكونجو الديموقراطية

كينشاسا ـ ا.ف.ب: قُتل 21 شخصًا على الأقلّ في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية في هجمات شنَّها خلال أسبوع عناصر من «القوات الديموقراطية المتحالفة»، الجماعة المتمرِّدة المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفادت مصادر. ووقع أول هذه الهجمات في 21 ديسمبر حين اقتحم مسلّحون من «القوات الديموقراطية المتحالفة» قرية روبينيت الواقعة شمال غرب مقاطعة كيفو الشمالية بإقليم بابيري، وفق ما أوضح مكتب حاكم الإقليم.

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