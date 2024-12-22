العالم اليوم - توجيه اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إن المشتبه به في هجوم دهس بسيارة استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في ألمانيا وأسفر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة العشرات يواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل، بعد تمديد احتجازه احتياطيا.

وذكرت الشرطة في مدينة ماغديبورغ بوسط ألمانيا، حيث وقع الهجوم، يوم الجمعة، أن مناوشات وقعت خلال مظاهرة لليمين المتطرف شارك فيها نحو 2100 شخص مساء أمس السبت بينما شارك سكان آخرون في فعاليات لتكريم وتأبين القتلى.

والمشتبه به هو سعودي يبلغ من العمر 50 عاما يعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من 20 عاما.

وأمر قاض باحتجاز المشتبه به في الحبس الاحتياطي لحين المحاكمة بعد أن وجه إليه الادعاء اتهامات بقتل 5 أشخاص وعدة تهم بالشروع في القتل والإيذاء الجسدي الخطير، وفقا لبيان للشرطة.

يشار إلى أن المشتبه به اندفع بسيارة وسط حشد في السوق المزدحم يوم الجمعة. وبحسب السلطات، فإن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

ويقول المحققون إن المشتبه به تصرف بمفرده، حيث لا توجد حاليا أي مؤشرات على وجود مرتكب ثان للجريمة، بحسب معلوماتهم.