خطورة التسمم بالعطور: أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

قد تبدو العطور وسيلة آمنة لتحسين رائحتنا الشخصية، لكن الإفراط في استخدامها أو استخدام أنواع رديئة منها قد ينطوي على مخاطر صحية جسيمة. في هذا المقال، سنتناول خطورة التسمم بالعطور، وأعراضه، والأسباب الكامنة وراءه، والأهم من ذلك، طرق الوقاية منه.

يحدث التسمم بالعطور نتيجة التعرض المفرط للمواد الكيميائية الموجودة فيها، سواء عن طريق الاستنشاق أو الامتصاص عبر الجلد أو حتى الابتلاع (في حالات نادرة). تحتوي العطور على نسبة عالية من الكحول (تصل إلى 95-96%)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الأخرى، مثل الزيوت العطرية والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) والمثبتات والمذيبات. بعض هذه المواد قد تكون سامة عند استنشاقها أو امتصاصها بكميات كبيرة.

تتفاوت أعراض التسمم بالعطور حسب كمية العطر المستخدمة وطريقة التعرض ونوع المواد الكيميائية الموجودة فيه وحساسية الشخص. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

صداع ودوار.

غثيان وقيء.

تهيج في العينين والأنف والحنجرة.

ضيق في التنفس وسعال.

طفح جلدي وحكة.

تشنجات.

فقدان الوعي أو غيبوبة.

مشاكل في الجهاز العصبي المركزي.

اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.

تسمم كحولي (في حالة ابتلاع كمية كبيرة من العطر).

الاستخدام المفرط للعطور: رش كميات كبيرة من العطر في أماكن مغلقة أو استخدامه بشكل متكرر على مدار اليوم.

استخدام عطور رديئة الجودة: تحتوي على مواد كيميائية ضارة بكميات كبيرة أو مواد محظورة.

التعرض المهني للعطور: يعمل بعض الأشخاص في بيئات تتعرض فيها للعطور بشكل مستمر، مثل مصانع العطور أو متاجر بيعها.

الحساسية الفردية: قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه مكونات معينة في العطور، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض التسمم.

ابتلاع العطور (خاصةً من قبل الأطفال): قد يؤدي ابتلاع كمية صغيرة من العطر إلى تسمم خطير، خاصةً لدى الأطفال.