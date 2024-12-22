العالم اليوم - فيديو.. حريق ضخم يلتهم مطعما في الجيزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق ضخم يلتهم مطعما في الجيزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - اندلع حريق ضخم، الأحد، في أحد المطاعم بمحافظة الجيزة في مصر، حيث امتدت النيران لتصل إلى شقق سكنية مجاورة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تلتهم المطعم الواقع في منطقة الطالبية بشارع فيصل.

كما وصلت ألسنة اللهب إلى الشقق الواقعة في الأدوار العلوية للمطعم.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن فرق الحماية المدنية في الجيزة قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان والمارة، واقتصرت الخسائر على متحويات المطعم.

ولم يتم بعد الكشف عن أسباب الحريق الضخم.