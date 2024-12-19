عاجل - الرئيس الإيراني يشيد بمصر: دولة ذات تاريخ.. وقيادتها حكيمة تعي التحديات العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشكر إلى الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وتنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، كونها بالغة الأهمية.

وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، عبر فضائية إكسترا نيوز: «أريد التعبير عن مدى اعتزازي بوجودي في هذه الدولة العظيمة مصر، وأن الأمين العام على الجهد المبذول».

وتابع الرئيس الإيراني: «أريد تسليط الضوء على التاريخ العظيم لمصر، فهي دولة النيل والحضارة ونموذج من الجمال والتاريخ، وأتمنى أنه خلال الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي لقمة الثماني سنكون قادرين على المضي قدما بمنظمتنا ودعم الشراكات بيننا».