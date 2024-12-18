ريابكوف: مخاطر الغرب على حدود روسيا قد تؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن المخاطر التي يخلقها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، على حدود روسيا، قد تؤدي إلى التساؤل العملي حول استخدام الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف متحدثا خلال منتدى "فالداي" للحوار: "نتيجة لتصرفات الغرب المتهورة بشكل متزايد، هناك مخاطر ملموسة قد تجعل مسألة استخدام الأسلحة النووية ممارسة عملية وليس مجرد تخمينات، وبالكامل وفق مبادئنا العقائدية المعلنة".

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا الوضع من أهم العوامل وأكثرها إلحاحا في المجال الاستراتيجي اليوم، ولا داعي للحديث عن الاستقرار الاستراتيجي على الإطلاق".

وبحسب ريابكوف، فمن الواضح أننا نتحدث عن رغبة أكبر حلف عسكري في العالم، والذي أعلن نفسه تحالفا نوويا، في تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لإحدى أكبر القوى النووية.

قال نائب الوزير: "يمكن للجميع تقييم مدى خطورة مثل هذه الاستراتيجية بناء على أفكارهم الخاصة حول العواقب المحتملة لصدام عسكري مباشر بين الدول التي تمتلك ترسانات نووية قوية".

وأضاف: "تهدف هذه السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بمجملها إلى تدمير المحيط الأمني ​​الخارجي لروسيا الاتحادية وخلق تهديدات مباشرة وواضحة لنا، ومباشرة على حدود دولة روسيا الاتحادية وبيلاروس".