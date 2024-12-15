العالم اليوم - روسيا: دمرنا 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأضافت الوزارة في منشور على قناتها على تيليغرام أنه تم إسقاط 13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود وطائرة واحدة فوق كل من كورسك وبيلغورود الحدوديتين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على منشأة نفطية في منطقة أوريول الروسية تعد مصدرا حيويا لإمدادات الوقود للقوات الروسية.

وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت محطة للتحكم في الإنتاج تقع على بعد نحو 170 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وتقع أوريول بجوار منطقة كورسك الروسية حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مساحات من الأرض بعد توغل كييف في الأراضي الروسية في أغسطس.