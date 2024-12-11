فرنسا تطالب الاحتلال الإسرائيلى بسحب قواته من المنطقة العازلة فى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:34 مساءً - طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسحب قواتها من المنطقة العازلة التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن الأراضي السورية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).

وقال المتحدث باسم الوزارة: "أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يعد انتهاكًا لاتفاقية الفصل لعام 1974".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الأحد أنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة المنزوعة السلاح في الجزء السوري من مرتفعات الجولان بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من قبل المتمردين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة الفرنسية: "فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقة واحترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وتقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم UNDOF بدوريات في المنطقة، حيث حذرت الهيئة الدولية إسرائيل يوم الإثنين من أن ما تقوم به يعد خرقًا للاتفاقية التي أُبرمت منذ خمسين عامًا التي أنهت حرب 1973 مع سوريا.

وقال مسئول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية إن القوات الإسرائيلية قد احتلت سبع مواقع في المنطقة العازلة.

وتأتي تدخلات فرنسا بعد إدانة من السعودية وإيران وروسيا وتركيا، بالإضافة إلى دعوة أمريكية لأن تكون العملية العسكرية الإسرائيلية "مؤقتة".