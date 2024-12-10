الصحة العالمية: نزوح نحو مليون شخص في سوريا منذ التطورات الأخيرة بالبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في سوريا منذ التطورات الأخيرة في البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير، تكليفه رسميا برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتسيير الأعمال حتى أول مارس 2025، مشيرًا إلى أنّ اجتماع اليوم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية، وكذلك الملفات بينهما وتسيير الأعمال.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يؤدي إلى حكم غير طائفي، كما أكد البيت الأبيض مواصلة مراقبة التطورات في سوريا عن كثب.