العالم اليوم - أثناء فرارهم.. داعش يعدم العشرات من القوات السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أعدم تنظيم داعش الإرهابي العشرات من القوات السورية، التي فرت مع سقوط نظام بشار الأسد.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن داعش أعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الأسد.

وأفاد المرصد بأن تنظيم داعش "أعدم 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص".

وأشار إلى أن "خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام" الأسد.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ قد قالت في وقت سابق الثلاثاء لـ"دوت الخليج"، إن تقييم الولايات المتحدة مستمر لما يحصل في سوريا.

وأكدت سينغ أن "هناك مخاطر يمكن أن تحصل في سوريا ويجب ملء الفراغ هناك".

وأضافت: "قلقون من عودة نشاط داعش في سوريا ونواصل التصدي لذلك".