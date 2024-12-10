وسائل إعلام: الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإعادة النظر في سياستها تجاه سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإعادة النظر في سياستها تجاه المعارضة السورية المسلحة التي وصلت إلى السلطة في سوريا.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول لم تسمّه في إدارة البيت الأبيض، وتابع في حديثه للصحيفة قائلا: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت (هيئة تحرير الشام) ستفي بوعدها بالتعددية والديمقراطية، وما هي الأهداف الأوسع للجماعة. ولن نستخلص أي استنتاجات في الوقت الراهن".

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الأمريكي ساعد القوات المتحالفة معه في سوريا على احتلال الأراضي التي كانت تحت سيطرة الحكومة المخلوعة لسنوات عديدة.

وقال مصدر عسكري للصحيفة إن البنتاغون، إلى جانب وكالات الاستخبارات الأمريكية، يقوم بتقييم مجموعات مختلفة في روسيا لتحديد الشركاء المحتملين للولايات المتحدة.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت، صباح يوم الأحد الماضي في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.