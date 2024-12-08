نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في سوريا تدعو رعاياها إلى المغادرة إذا أمكن ذلك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دعت السفارة الأمريكية في دمشق مساء اليوم الأحد، رعاياها، إلى مغادرة سوريا إذا أمكن ذلك، بسبب الوضع الأمني المتقلب.
وفي حسابها عبى منصة "إكس"، كتبت السفارة الأمريكية في سوريا: "لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ بمآله مع وجود اشتباكات نشطة بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن ذلك. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة".
وأضافت: "اعتبارا من 27 نوفمبر 2024، تشهد سوريا زيادة في الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وقوات النظام".
وتابعت: "علقت السفارة الأمريكية في دمشق عملياتها في عام 2012. لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا. يجب على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إرسال بريد إلكتروني إلى السفارة الأمريكية في عمان، الأردن".
وأكمل البيان:
"تتوفر الخدمات القنصلية في الدول المجاورة لأولئك الذين يغادرون.
السفارة الأمريكية في الأردن
البريد الإلكتروني: [email protected]
يمكن للمواطنين الأمريكيين أيضا الاتصال على الرقم 1-888-407-4747 (من الولايات المتحدة) أو +1 202-501-4444 (من الخارج) للحصول على المساعدة.
الإجراءات الواجب اتخاذها:
•ضع خططًا لمغادرة سوريا لا تعتمد على الحكومة الأمريكية.
•إذا كنت في سوريا، فكن مستعدًا للبقاء في مكان آمن في حالة تدهور الوضع.
•تأكد من أن لديك أنت وعائلتك وثائق سفر (جواز سفر أمريكي غير منتهي الصلاحية) بالترتيب وأنك مستعد للسفر.
•راجع خططك الأمنية الشخصية.
•احتفظ بهاتفك المحمول مشحونًا في حالة الطوارئ.
•كن حذرًا، وراقب الأخبار عن كثب للتعرف على التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وخذ المعلومات المحدثة في الاعتبار عند التخطيط لرحلاتك وأنشطتك.
أصبح بإمكان المواطنين الأميركيين في سوريا وحول العالم الآن تلقي الرسائل والتنبيهات من مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية عبر تطبيق WhatsApp أو عبر البريد الإلكتروني من خلال التسجيل في برنامج STEP".
وفي بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم، أعلنت فصائل المعارضة السورية “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وتوجه الأسد إلى جهة غير معروفة.
وأشار قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع فجر اليوم، إلى استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتي يتم تسليم السلطة.