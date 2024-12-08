نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في سوريا تدعو رعاياها إلى المغادرة إذا أمكن ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت السفارة الأمريكية في دمشق مساء اليوم الأحد، رعاياها، إلى مغادرة سوريا إذا أمكن ذلك، بسبب الوضع الأمني المتقلب.

وفي حسابها عبى منصة "إكس"، كتبت السفارة الأمريكية في سوريا: "لا يزال الوضع الأمني ​​في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ بمآله مع وجود اشتباكات نشطة بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن ذلك. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة".

وأضافت: "اعتبارا من 27 نوفمبر 2024، تشهد سوريا زيادة في الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وقوات النظام".

وتابعت: "علقت السفارة الأمريكية في دمشق عملياتها في عام 2012. لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا. يجب على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إرسال بريد إلكتروني إلى السفارة الأمريكية في عمان، الأردن".

وأكمل البيان:

"تتوفر الخدمات القنصلية في الدول المجاورة لأولئك الذين يغادرون.