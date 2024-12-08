أول تعليق من رئيس وزراء الاحتلال على الأحداث في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع الحالية في سوريا ودخول قوات المعارضة لدمشق، ومغادرة الرئيس السوري بشار الأسد البلاد لجهة غير معلومة.

وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع قريب من الحدود السورية، اليوم الأحد، إن نظام الأسد سقط نتيجة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران.

وتابع نتنياهو “أصدرت تعليماتي للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا ومواقع القيادة المجاورة لها”.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على الحدود.

عدوان إسرائيلى واسع على سوريا

وسبق، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مطارات عدة في سوريا وخصوصًا بالقرب من العاصمة دمشق بعد سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة، كما شنت غارات على منطقتي درعا والسويداء جنوب سوريا، على مقربة من الحدود الإسرائيلية، وكذلك في مطار المزة العسكري بالقرب من العاصمة دمشق، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت الصحيفة بأن الغارات استهدفت مستودعات ذخيرة وأسلحة في مطار خلخلة العسكري في السويداء، وعدة مواقع في محافظة درعا، ومطار المزة العسكري، ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إنه يتعقب الأسلحة في سوريا ويعمل على منع وصولها إلى حزب الله أو أي عناصر أخرى قد تهدد إسرائيل.

وأكد مسئول إسرائيلي أنه من السابق لأوانه أن نقول بالضبط ما يعنيه هذا التطور الدرامي لتل بيب، وتداعيات وتأثير رحيل نظام الأسد على إسرائيل.