العالم اليوم - الجيش السوري: قضينا على 200 مسلح في ريفي حماة وإدلب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أعلنت قوات الجيش السوري، الثلاثاء، أنها وجهت ضربات للفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب بالمدفعية والطائرات الحربية، ما أدى إلى مقتل 200 منهم.

وأفاد الجيش في بيان بأنه: "تواصل قواتنا ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدة المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وأوضح أنه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـهيئة تحرير الشام و3 مستودعات تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

كما أكد الجيش "القضاء على 200 مسلح على الأقل منهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية نفذنا سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات وثلاثة مستودعات تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

ولفت الجيش إلى "استمرار وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة لخوض معارك عنيفة لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي".