إسرائيل تمنع اللبنانيين من الانتقال للجنوب .. وخروقات لوقف النار

القدس المحتلة ـ بيروت ـ وكالات: قال الجيش الإسرائيلي إنه ممنوع على السكان اللبنانيين الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي فرض حظرًا على حركة المدنيين جنوب لبنان. وكتب أدرعي في صفحته على موقع «إكس»: «يحظر على المدنيين التحرك جنوب الخط الذي يربط 10 بلدات لبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وكل من سيتحرك جنوب هذا الخط سيعرض نفسه للخطر». إضافة إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي قائمة تضم أكثر من 60 بلدة لبنانية، تم منع سكانها من العودة إلى منازلهم.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 17 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فجر الأربعاء الماضي، إلى 35، بحسب تقرير لوكالة «الأناضول». ووفق أخبار متفرقة، يقول تقرير نشرته الوكالة اللبنانية، والجيش الإسرائيلي، تركزت الخروقات بقضائي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي والمُسيَّر، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف أراضٍ ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المُسيَّر والاستطلاعي، وإطلاق قنابل مضيئة.
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