نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السوري ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الأخيرة في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية.

وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

ومن جانبه، أكد محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.