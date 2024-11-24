نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد وإصابة العشرات خلال محاولة الخروج من جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي لمخيمي جباليا والنصيرات، في شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية أفادتها قولها "قتل وأصيب مواطنين فلسطينيين، جراء إطلاق آليات الاحتلال الرصاص الحي صوبهم، أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا"، وأضافت المصادر ذاتها أن "عددًا من المواطنين قتلوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا في حي الرحمة غرب مخيم النصيرات".

وأشارت إلى أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في النصيرات، ما أدى إلى مقتل مواطن، كان يحاول صيانة سطح منزله، لمنع تسريب مياه الأمطار".

وبحسب "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"، "تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر2023، ما أسفر عن مقتل 44 ألفًا و176 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم".