مستشار ترامب للأمن القومي: نسعى لترتيب مفاوضات لإنهاء النزاع في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أعلن مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، للأمن القومي أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدًا أن ترامب كان واضحًا للغاية بشأن ضرورة التوصل إلى حل يُنهي هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وأوضح المستشار أن إدارة ترامب تعمل على تحديد كيفية إحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن الخيارات تشمل إبرام اتفاق سلام شامل أو التوصل إلى هدنة تُمهّد الطريق لوقف التصعيد وفتح آفاق الحوار.

وأضاف: "نسعى من الآن لترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين، لأن إنهاء هذا النزاع أمر حتمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأكد المستشار أن إدارة ترامب تُدرك التعقيدات المرتبطة بهذا الصراع، لكنها ترى أن الحل الدبلوماسي هو المسار الأكثر جدوى.

واختتم تصريحه قائلًا: "سواء كان الحل عبر اتفاق شامل أو هدنة مؤقتة، الهدف الأساسي هو إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام".