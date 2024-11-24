العالم اليوم - صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد أمام ساوثهامبتون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - يستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد عندما يخوض مع فريقه ليفربول مباراة صعبة أمام ساوثهامبتون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على ساوثهامبتون، يوم الأحد، على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من البريميرليغ.

وسيصبح محمد صلاح ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع ليفربول، بعد إيان راش، وروجر هانت.

ويمتلك صلاح، سجلًا تهديفيا حافلًا أمام ساوثهامبتون، حيث ساهم النجم المصري في إحراز 11 هدفًا في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

وسجل محمد صلاح 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات والمسابقات وصنع 10 آخرين.

وشارك في 366 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2017، حيث سجل 221 هدفًا وصنع 99 آخرين في جميع المباريات التي خاضها مع الريدز.

ويحتل قائد "الفراعنة" المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بفارق 4 أهداف عن المتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.