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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT ليل اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وأشارت المراسلة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي، بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والصواريخ الموجهة، تحت غطاء ناري بالغارات الإسرائيلية المتزامنة، على أطراف بلدة البياضة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 (بتوقيت لبنان) من مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، تموضعا لقوات من جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة البياضة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان (صدر البيان عند الساعة 11:55 من ليل يوم السبت، بتوقيت لبنان)".

من جهة أخرى، تستمر الاشتباكات بين الطرفين عند بلدتي الخيام وديرسريان في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والغارات الجوية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أن جنديا من الكتيبة 13 في لواء "جولاني" أصيب بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إجلاء الجندي المصاب لتلقي مزيد من العلاج الطبي.

وتشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية منذ أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل في بلدات الجنوب اللبناني.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مشيرا إلى استهدافه تجمعات لقوات من الجيش الإسرائيلي وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما نشرت منصات عبرية مشاهد لاشتباكات طاحنة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله" الليلة الماضية، في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 2023 وخلال التوغل البري في غزة ولبنان، 804 عسكريين، بين ضباط وجنود.