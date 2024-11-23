نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد مؤتمر السفراء الثامن في بغداد خلال الفترة 25 - 26 /11 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعقد في بغداد مؤتمر السفراء الثامن بعنوان (نحو دبلوماسية فاعلة ذات مسارات متعددة في عالم متغير) للمدة 25-2024/11/26، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د. فؤاد حسين.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع اقامة وزارة الخارجية يوم الاحد الموافق 2024/11/24 احتفالًا بالذكرى المئوية لتأسيسها، وسيكون فرصة للقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية القيادة السياسية العراقية واجراء حوارات بهدف تقييم الأداء الدبلوماسي بما يتماشى مع الظروف الإقليمية والدولية الحساسة، من خلال تبني نهجًا دبلوماسيًا مرنًا قادرًا على التكيف مع التحديات ومعززًا لدور العراق كشريك فاعل في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي ويصون المصالح الوطنية العليا”.