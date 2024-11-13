غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وضربة أميركية بسوريا

بيروت ـ دمشق ـ وكالات: استهدفت غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية وفق لقطات بثتها وكالة الصحافة الفرنسية، بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة في منطقة عكار في أقصى شمال لبنان أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم يُعَدُّ واحدًا من الأكثر بعدًا من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. يأتي ذلك فيما شنّت القوات الأميركية ضربات ضد تسعة أهداف في سوريا ردا على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأميركي. وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط «سنتكوم» في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن «هذه الضربات ستضعف القدرة على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف وعلى شنها»، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

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