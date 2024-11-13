اليابان تبحث عن بحار بعد غرق كاسحة ألغام بحرية

طوكيو ـ ا.ف.ب: ألغت اليابان تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة فيما تبحث عن بحَّار مفقود، بعدما اشتعلت النيران في سفينة كاسحة ألغام وغرقت.

وقال وزير الدفاع جين ناكاتاني إن البحث جار عن رجل يبلغ 33 عامًا بعدما اشتعلت النيران في «أوكوشيما» الأحد في المياه قبالة جنوب غرب فوكووكا.

وأُنقذ أفراد طاقم السفينة الآخرون البالغ عددهم نحو 40 شخصًا، بمن فيهم مصاب.