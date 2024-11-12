العالم اليوم - 65 مليون دولار إيرادات "باركن" في الربع الثالث 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - أعلنت شركة باركن، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقالت "باركن" في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنه حققت خلال الربع الثالث من 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 239.2 مليون درهم (حوالي 65 مليون دولار)، وبنسبة ارتفاع 25 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 146.8 مليون درهم، وبنسبة نمو على أساس سنوي بنحو 40 بالمئة، مع توسّع الهامش إلى 61% (54% سابقًا).

وارتفع صافي الربح بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 104.7 مليون درهم، بالرغم من تطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 9%.

وفيما يلي أبرز نتائج الربع الثالث من 2024 مقابل الربع الثالث من عام 2023

إضافة ما يقارب 4,300 مساحة جديدة في جميع مواقف المركبات(1)

إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغ 33.8 مليون معاملة (+16%)

ارتفاع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 26.4%

أبرز الاتفاقيات التجارية خلال الربع الثالث:

تم إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتي Skyports Infrastructure و"ساعد" للأنظمة المرورية

بالإضافة إلى اتفاقية مواقف المركبات بدون حواجز لثلاثة مراكز تجارية مع شركة ماجد الفطيم العقارية

في هذا الإطار، قال أحمد بهروزيان رئيس مجلس إدارة شركة باركن: "شركة باركن تعدّ أكبر مزود لخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، تمثل دورًا تنظيميًا وحيويًا في منظومة النقل في الإمارة. وقد أظهرت النتائج القوية للربع الثالث التقدم المستمر في المؤشرات التشغيلية الرئيسية التي تدعم نمو الإيرادات وتعزز الربحية. وتتمتع باركن، بفضل إمكاناتها الرائدة وتميّزها التشغيلي واعتمادها للتقنيات المتطورة، بموقع ممتاز يتيح لها اغتنام الفرص المستقبلية تماشياً مع الاستراتيجية الموضوعة. تعتمد هذه الفرص بشكل كبير على النمو السكاني المتزايد في دبي، وارتفاع معدل ملكية المركبات، واستمرار الاستثمار في بنيتنا التحتية للنقل ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع إلى توسيع رؤيتنا لتقديم حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة وسلسة تدعم الطموحات الكبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الإمارة."