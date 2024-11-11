العالم اليوم - محمد بن سلمان وبزشكيان يستعرضان تطور العلاقات بين البلدين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:29 صباحاً - أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس الإيراني "أشاد بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية". وجرى خلال الاتصال "استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن بزشكيان أوضح في اتصاله مع ولي العهد السعودي أنه "لم يتمكن من تلبية دعوة الملك للمشاركة في الاجتماع الخاص لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي بسبب جدول أعماله المزدحم، وبأن النائب الأول محمد رضا عارف سيحضر هذا الاجتماع".

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