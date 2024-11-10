50 مستوطناً صهيونياً يعتدون على ممتلكات فلسطينيين

50 مستوطناً صهيونياً يعتدون على ممتلكات فلسطينيينهاجم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاحد، بلدة ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات العدو الصهيوني .

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 مستوطنا ترافقهم قوات العدو هاجموا المنازل الواقعة عند مدخل ياسوف، ورشقوها بالحجارة وحاولوا إحراقها، كما أضرموا النيران في الأراضي الزراعية.

وأضافت المصادر أن سماعات المساجد وجهت نداءات للمواطنين للتصدي للمستوطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود العدو قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون، اليوم ، على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم بقطف ثمار الزيتون في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة .

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المزارعين في منطقة تجمع القانوب شرق سعير، واعتدت عليهم بالضرب، وأجبرتهم على مغادرة الحقول.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين سرقوا الثمار التي كانوا يقطفونها المزارعين في بلدة سعير.

يُشار إلى أن المستوطنين وقوات العدو صعّدوا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المزارعين الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يتزامن مع بداية موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية.

