العالم اليوم - حكم كرة قدم روسي أثنى على نفسه.. فتم إيقافه

انتم الان تتابعون خبر حكم كرة قدم روسي أثنى على نفسه.. فتم إيقافه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم إيقاف الحكم فلاديسلاف بيسبورودوف لنهاية الموسم، رسميا، لأنه تأخر عن حضور اجتماع وغاب عن الآخر.

ولكن، جاء الإعلان عن إيقافه اليوم السبت عقب تصريحات منسوبة إليه نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أثنى فيها على نفسه وانتقد مسؤولا آخر.

وبعد أن تم نشر التصريحات في وسائل الإعلام الروسية، وعد اتحاد كرة القدم الروسي بالتحقيق.

ووفقا للقواعد في روسيا، لا يسمح للحكام بالإدلاء بتصريحات علنية حول أداء حكام المباريات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكان بيسبورودوف لاعبا في التسعينيات وأصبح حكما في الدوري الروسي منذ عام 2007.

وفي عام 2009، قام بإدارة المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 17 عاما، التي فاز بها المنتخب الألماني.