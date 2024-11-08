روسيا تُعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية

روسيا تُعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانيةأعلنت روسيا أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت خلال الليلة الماضية، 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: تم إيقاف محاولة من قبل القوات الأوكرانية كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 مسيرة أوكرانية، 6 منها تم اعتراضها فوق أراضي فورونيج، و6 فوق أراضي ساراتوف فيما تم إسقاط 4 منها فوق بيلغورود وواحدة فوق بريانسك.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها حتى تحقيق كامل أهدافها.

من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 62 طائرة مسيرة وأربعة من بين خمسة صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليلة الماضية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها، بأن مسيرة روسية "فقدت"، في إشارة على الأرجح إلى تأثير وسائل الحرب الإلكترونية الأوكرانية، بينما أعلنت أن طائرة مسيرة واحدة لا تزال في الجو.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤولون أوكرانيون اليوم أن روسيا أطلقت وابلًا جديدًا من الطائرات المسيرة في هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أكثر من 30 شخصًا في وسط وجنوبي وشمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شخصًا قتل في منطقة أوديسا عندما هاجمتها القوات الروسية بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية والمنازل.

من جانبه، كشف إيفان فيديروف حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، عن ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على مدينة زابوريجيا إلى ثمانية قتلى بينهم طفل، وإصابة 42 شخصًا وإلحاق أضرار بمستشفى.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما.