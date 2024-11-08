144 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس في أسبوع

144 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس في أسبوعواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عملياتها خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابات في صفوف قوات العدو الصهيوني.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي" 144 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الفترة خلال الفترة ما بين 01-11-2024 حتى 07-11-2024، وأدت إلى ست إصابات في صفوف قوات العدو الصهيوني .

وأشار المركز إلى أن وقعت عمليتي دهس ومحاولة طعن، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع، وإعطاب آلية عسكرية، منوها إلى وقوع 36 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

ولفت إلى أنه وقعت 31 عملية تفجير عبوات ناسفة، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في 62 نقطة متفرقة بالضفة والقدس، إضافة إلى خروج ثمان مظاهرات شعبية منددة بجرائم العدو الصهيوني والمستوطنين.