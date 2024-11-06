العالم اليوم - ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية إن أميركا ستبدأ "العصر الذهبي".