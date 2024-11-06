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العالم اليوم - ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية إن أميركا ستبدأ "العصر الذهبي".

وأضاف ترامب على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا: 

  • أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47.
  • حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة.
  • الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ وسنواصل السيطرة على مجلس النواب. 
  • سنغلق الحدود، نريد أن يأتي الناس ولكن بطريقة قانونية.
  • اليوم استعاد الشعب الأميركي السيطرة على بلاده.
  • سوف نوقف الحروب ولن نبدأها.
  • سنجعل أميركا أفضل من أي وقت، كثر قالوا أن الله أنقذ حياتي لسبب.
  • المهمة ليست سهلة، لكن سوف أقدم كل طاقاتي لإتمام هذه الوظيفة.
  • سأجعل أميركا عظيمة وحرة ومزدهرة مجددا.
  • سنخفض الضرائب على الشعب الأميركي.
  • نريد جيشا قويا والصين لا تملك ما نملكه.
  • لن تندمون، ستكون أميركا أقوى من ذي قبل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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