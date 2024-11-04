العالم اليوم - أحدث استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "إي بي سي" نيوز، يوم الاثنين، تقليص المرشح الجمهوري دونالد ترامب الفارق مع منافسته كامالا هاريس.

ووفقا للاستطلاع، فقد حصل ترامب على 46.9 بالمئة مقابل 47.9 بالمئة لهاريس.

يجد الاستطلاع الأخير لـ"إي بي سي"نيوز للحملة الرئاسية لعام 2024، منافسة متقاربة تحددها القوى المتضاربة التي ساعدت كل من الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في سعيهما إلى البيت الأبيض.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية ومنافسها ترامب متعادلين تقريبا في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

بالنظر إلى النتائج مجتمعة، يظهر الاستطلاع أن هاريس حصلت على دعم من 49 % من الناخبين المسجلين في مواجهة وجهاً لوجه، بينما حصل ترامب على 49 % متطابقة. ويقول 2% فقط من الناخبين إنهم غير متأكدين من الاختيار.