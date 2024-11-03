نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالنسيا تجدد التحذيرات من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرا باللون الأحمر يخص مقاطعة فالنسيا شرقي البلاد للمرة الثانية في 5 أيام منذرة بعواصف رعدية محملة بأمطارغزيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء في بيان الوكالة الوطنية Aemet إن العواصف الرعدية ستكون محملة بأكثر من 90 لترا من مياه الأمطار لكل متر مربع في الساعة الواحدة.

وأشار البيان إلى أن الساحل الجنوبي لمقاطعة فالنسيا سيتعرض أكثر من غيره لهذه العوامل الجوية.

وأضافت Aemet في تحذيرها: "من المتوقع أن تكون هناك زخات قصيرة الأمد، وسيكون التحذير ساري المفعول من الساعة 16.00 حتى الساعة 23.00 من اليوم الأحد".

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تستنفر 5 آلاف جندي إضافي للمساعدة في عمليات الإنقاذ الجارية في مناطق بمقاطعة فالنسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، سترسل مدريد 5 آلاف ضابط إضافي من أجهزة الأمن إلى المنطقة ذات الحكم الذاتي.

ومن المعروف أنه في 29 أكتوبر الماضي، هطلت أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من إسبانيا. وتضررت المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد بشكل خاص، حيث تم رفع مستوى الخطر نتيجة عوامل الطقس إلى الحد الأقصى.

وتجاوز عدد ضحايا الفيضانات 211 شخصا، كما ألحقت الكارثة أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا وأدت إلى إغلاق أكثر من 60 طريقا.