العالم اليوم - حصانة السعودية تتطلع للاستثمار في صندوق بروكفيلد ميدل إيست

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - ذكرت شركة حصانة، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، في بيان الخميس، أنها تتطلع إلى أن تصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بروكفيلد الجديد للشرق الأوسط الذي تأسس برأس مال ملياري دولار.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انضمام حصانة إلى صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، الذي قال أمس الأربعاء إنه يدعم الصندوق الجديد، بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز، والذي سيستهدف نصف استثماراته في السعودية. والاستثمار الرئيسي غير المعلن لصندوق الاستثمارات العامة شكل اتفاقا غير ملزم.

وذكر البيان أن شركة حصانة قد تخصص ما يصل إلى 500 مليون دولار للصندوق، بالإضافة إلى التزام بروكفيلد بمبلغ 500 مليون دولار.

وسيستهدف الصندوق عمليات الاستحواذ والحلول المنظمة وفرص الاستثمار الأخرى عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك الصناعات والخدمات الاستهلاكية والتجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

أصبحت شركة حصانة مستثمرا عالميا نشطا بشكل متزايد منذ اندماج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة والمؤسسة العامة للتقاعد في عام 2021.