عاجل - أين يتواجد "نتنياهو" بالتزامن مع هجوم إسرائيل على إيران؟ (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت إسرائيل هيوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع غالانت موجودان الآن في وزراة الدفاع الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع شن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.