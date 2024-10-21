عمرو أديب يسخر من ترامب: "الرئيس السابق يبيع البطاطس والهمبرجر في حملة انتخابية

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أحمد جودة - القاهرة - سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، بعد أن انتشرت لقطات له وهو يعمل في أحد المطاعم الأمريكية، يبيع البطاطس والهمبرجر ضمن فعاليات حملته الانتخابية.

وخلال برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر، علق أديب قائلًا: "اليوم الحاج أبوحنان (في إشارة ساخرة لترامب) كان واقف يبيع الهمبرجر في مطعم، وكل شخص يأتي ليأخذ كيس الطعام، يتحدث معه ترامب طالبًا منهم دعمه في الانتخابات."

وأضاف أديب ساخرًا: "الحاج أبوحنان بيقف علشان يحمر بطاطس، ويعمل كده علشان الانتخابات، ويحاول يكسب الأصوات بكل الطرق، في محاولة لطمأنة المواطنين الأمريكيين."

كما أشار أديب في ختام حديثه إلى أن مصير العديد من القضايا في المنطقة العربية قد يتأثر بشكل كبير بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، مؤكدًا أن أي تغيير في السياسة الأمريكية قد ينعكس على الأوضاع في الشرق الأوسط.