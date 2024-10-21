العالم اليوم - أرامكو السعودية متفائلة بشأن الطلب على النفط في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الاثنين، إن أرامكو "متفائلة إلى حد ما" بشأن الطلب على النفط في الصين، وخاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة "نرى طلبا متزايدا على وقود الطائرات والنفثا خاصة من أجل مشاريع تحويل النفط الخام إلى كيماويات".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الناصر قوله في كلمته أمام مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة الاثنين إن الطلب على وقود الطائرات نقطة مضيئة بالنسبة للصين. كما أكد هدف أرامكو بزيادة قدرتها على تحويل النفط إلى كيماويات إلى 4 ملايين برميل يوميا مع التركيز على الصين.

وأضاف رئيس أرامكو أن "الصين سوق عظيمة ونحن نستثمر مع شركائنا" مشيرا إلى وجود عدد من الاستثمارات الجديدة المنتظرة للشركة في الصين.

تأتي تصريحات الناصر في الوقت الذي توقع فيه معلقون آخرون أن الطلب على الوقود مثل البنزين والديزل (السولار) في الصين وصل إلى ذروته بالفعل أو سيصل إلى ذروته قريبا، على خلفية تحول الصين السريع نحو المركبات الكهربائية.

وشهدت الصين خلال الشهور الأخيرة نموا قويا في الطلب على المركبات التجارية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ليمهد الطريق أمام التوسع في استخدام الوقود الأقل تلويثا للبيئة كبديل للطلب على الوقود النفطي في قطاع النقل.

ورغم ذلك تتوقع أرامكو وصول الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا حتى عام 2050، بحسب الناصر، مشيرا إلى النمو الكبير في الطلب في الجنوب العالمي مع نمو الاقتصادات وتحسن مستويات المعيشة فيها. وبحسب توقعات أرامكو من المنظر وصول الاستهلاك اليومي إلى 104.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على توقعات وكالة الطاقة الدولية وتبلغ 102.8 مليون برميل يوميا.