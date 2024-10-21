انت الأن تتابع خبر ألف مبروك يا محدودي الدخل.. هتقدم على شقة في الإسكان الاجتماعي بمبلغ مش هتصدقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - براتب 3500 جنيه يستطيع أي مواطن من محدودي الدخل أن يقدم على شقة في الإسكان الاجتماعي حيث أن الأمر خاضع لمبادرة “سكن لكل المصريين”.

التقديم على شقة من شقق محدودي الدخل

من المتوقع أن يتم طرح 60 ألف شقة من شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص محدودي الدخل، وعلى الجانب الآخر الدوبلة لا تقصر في حق منخفضي الدخل حيث سيتم طرح 10.000 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل.

الحد الأدنى للتقديم على شقة من شقق محدودي الدخل