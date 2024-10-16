وزراء الدفاع الأوروبيون يدينون تهديدات إسرائيل لجنود اليونيفيل فى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أدانت وزارة الدفاع الفرنسية الهجمات الأخيرة على بعثة اليونيفيل بلبنان فى انتهاك للقانون الدولى، كما أدان وزراء الدفاع الأوروبيون، أعمال الترهيب والتهديد والهجمات على جنود اليونيفيل.

وفى تطور مهم أعلنت رئيس الوزراء الإيطالى جيورجيا ميلونى تجميد توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلى، وذلك خلال كلمة لها أمام البرلمان الإيطالى.

وقالت ميلونى إن إيطاليا جمدت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل فى أعقاب الحادث الذى أطلق فيه الجيش الإسرائيلى النار على موقع لليونيفيل فى جنوب لبنان.

وأكدت 40 دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة فى جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم.

وأدانت هذه الدول المساهمة فى "اليونيفيل" بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قوات حفظ السلام، ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.

وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه بعد تعرض العديد من مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار فى جنوب لبنان، وحث جميع الأطراف -دون تسميتها- على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها.