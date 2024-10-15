العالم اليوم - أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وقطاع الطاقة يهبط

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وقطاع الطاقة يهبط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين لبيانات أرباح الشركات وترقب أي مؤشرات اقتصادية حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بدعم من أسهم شركات الاتصالات والسفر.

ويعتزم البنك المركزي الأوروبي تعديل سياسته النقدية الخميس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وأشارت بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن وضع الاقتصاد في منطقة اليورو أسوأ مما كان عليه عندما عقد صانعو السياسات آخر اجتماع لهم في سبتمبر.

وأعلنت شركة إريكسون أن أرباحها الأساسية ومبيعاتها في الربع الثالث فاقت التوقعات مع زيادة الطلب على خدمات الجيل الخامس في أمريكا الشمالية، مما أدى إلى قفزة ثمانية بالمئة لسهم الشركة السويدية.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.5 بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار النفط بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقصف منشآت نفط إيرانية، مما هدأ من مخاوف السوق حيال اضطراب الإمدادات.

وانخفض سهم توتال إنرجيز 3.7 بالمئة بعد أن توقعت شركة النفط الفرنسية انخفاض نتائج أعمال التكرير والتوزيع في الربع الثالث بسبب تراجع هوامش التكرير في أوروبا وأماكن أخرى.