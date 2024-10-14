العالم اليوم - حادث مروري مروّع في اليمن يودي بحياة أفراد عائلة بالكامل

انتم الان تتابعون خبر حادث مروري مروّع في اليمن يودي بحياة أفراد عائلة بالكامل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - قالت مصادر محلية وسكان إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الإثنين في انقلاب شاحنة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب على طريق جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من محافظة الحديدة إلى صنعاء بغرب اليمن.

وذكرت المصادر لرويترز أن مركبة مكتظة بالركاب، معظمهم من النساء والأطفال، انحرفت عن مسارها في منطقة "القدم" بمديرية مناخة الجبلية، غربي صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها من مكان شاهق ومرتفع.

وأشارت إلى أن الحادث أدى لمقتل 13 شخصا من أسرة واحدة وتفحم جثثهم بعد اشتعال النيران في السيارة.

ويرى مراقبون أن هذا الحادث المروع يسلط الضوء مجددا على سلسلة حوادث مرورية قاتلة يشهدها اليمن إذ يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب قطع المسافرين طرقا جبلية شاهقة وعرة وشديدة الخطورة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية المتهالكة وافتقارها لأعمال الصيانة والقيادة بسرعة زائدة.