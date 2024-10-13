العالم اليوم - صراع الشرق الأوسط يهبط بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي يرتفع

انتم الان تتابعون خبر صراع الشرق الأوسط يهبط بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي يرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:26 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، وسط توقعات برد إسرائيلي على الهجوم الإيراني وتصاعد الصراع في لبنان، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مرتفعا.

وتصاعد التوتر وسط ترقب لرد إسرائيلي على هجوم صاروخي إيراني واستمرار العنف في قطاع غزة وكذلك الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في لبنان.

تحركات الأسعار

هبط المؤشر القياسي في قطر بنسبة 0.2 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة.

ولكن المؤشر القياسي السعودي خالف الاتجاه وارتفع 0.6 بالمئة مدعوما بأداء سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم الذي صعد 0.8 بالمئة.

وأبقت قراءة عن التضخم وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة التوقعات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دون تغيير.

واتفقت الأسواق على توقعات بخفض المجلس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل مع احتمال خفض آخر كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

وتراجع مؤشر البحرين العام إلى مستوى 1,997.93 بانخفاض بلغ قدره 0.97 نقطة عن معدل الإغلاق السابق.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.6 بالمئة مع بقاء معظم أسهمه في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم شركة السويدي إليكتريك.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج القرض المقدم إلى مصر البالغ ثمانية مليارات دولار تأجلت إلى ما بعد الاجتماعات السنوية للصندوق.