العالم اليوم - للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يأسر مقاتلا من حزب الله

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي يأسر مقاتلا من حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - للمرة الأولى منذ بدأ عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يعلن الجيش الإسرائيلي عن أسر عنصر من حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسر المقاتل من حزب الله داخل مجمع تحت الأرض في منطقة لم يحددها في جنوب لبنان.

وأوضح في بيان له أنه خلال نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث المقاتلين مع فتحة خروج مجاورة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية فرضت طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت الأرض بعمق حوالي 7 أمتار تحصن فيه العنصر التابع لحزب الله إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة.

وأشار إلى أن المقاتل التابع لحزب الله استسلم للقوات الإسرائيلية وأنه تم استجوابه في الميدان قبل نقله إلى مرفق احتجاز داخل الأراضي الإسرائيلية.