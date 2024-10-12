نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء مبنى يؤوي أكثر من 20 عائلة نازحة بعد إنذار إسرائيلي جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt بإخلاء مبنى في بلدة العاقبية بقضاء صور في جنوب لبنان يؤوي أكثر من 20 عائلة نازحة من قرى مجاورة، بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المراسلة أن الجيش اللبناني تأكد من صحة رسائل الإنذار التي أرسلها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، والتي وصلت إلى النازحين في المبنى المذكور.

وفي وقت سابق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 22 قرية في جنوب لبنان بإخلاء مناطق شمالي نهر الأولي.

وخاطب الجيش الإسرائيلي في "بيان عاجل" سكان القرى التالية في ⁧‫جنوب لبنان‬⁩ "عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر أبو زبله، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية، زبقين".

وقال إن "نشاط حزب الله يجبر" الجيش الإسرائيلي "على اتخاذ إجراءات ضده".

ووجه أهالي القرى بضرورة "إخلاء منازلكم فورا"، وحذر "‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".