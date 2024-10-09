العالم اليوم - الكويت: سقوط طائرة إف-18 ومقتل قائدها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد جاسم الصقر، الأربعاء، بسقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف - 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية ومقتل قائد الطائرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن الحادث تم أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر الأربعاء. وتابع: "باشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث".

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