الاحتلال يطالب بإخلاء 3 مستشفيات شمال غزة

الاحتلال يطالب بإخلاء 3 مستشفيات شمال غزةقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت 3 مستشفيات شمالي قطاع غزة، وطالبت بإخلائها فوراً.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الاحتلال طالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة، من المرضى والكوادر الصحية وإلا فإنها ستواجه نفس مصير مستشفى الشفاء بالتدمير والقتل والاعتقال.

وأشارت إلى أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان في محافظة شمالي غزة ويطلق النار على مكتب إدارة المستشفى، وأن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وطالبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الجادة للمؤسسات الصحية وكوادرها العاملة خصوصا في شمال محافظة غزة.

وفي سياق متصل، قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن الأوضاع الإنسانية تزداد خطورة في محافظة شمالي قطاع غزة ساعة بعد الأخرى، بعد قيام الاحتلال بشن هجوم واسع على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الرابع على التوالي، وفرضه حصارا مشددا عليها، ومنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

وأشارت إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأوضحت أن الاحتلال يقوم بتهديد المواطنين الذين يزيد عددهم على 200 ألف نسمة في مناطق وأحياء محافظة شمال القطاع بإخلاء منازلهم.