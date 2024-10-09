رئيس الوزراء: مصر لها جيش يحميها وقادر على صون مقدراتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 04:33 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية هى الوحيدة التى تتمتع بالأمان والاستقرار والسياسة الرشيدة فى ظل ما تشهده المنطقة، قائلا: "تفتيش الحرب للفرقة السادسة بالجيش الثانى هو رسالة أن مصر لها جيش يحميها وقادر أن يصون مقدراتها".

وتابع فى مؤتمر صحفى: "أننا فى مرحلة شديدة الاستثنائية ولم يمر بها العالم من قبل"، متابعا: "نحن فى حالة عدم يقين شديدة تجبرنا بالتعامل بحزمة ومجموعة من السيناريوهات".

وأوضح أنه خلال أسبوع زاد برميل البترول عالمياً 10%، والحكومة تواجه تحديات كثيرة، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الظروف التى يشهدها العالم.

وأوضح أن لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضى كان ثريا للغاية وتم عرض كافة وجهات النظر.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هدف اللقاءات الأسبوعية هو الاستماع لوجهات النظر والنقاش بشفافية والرد على كافة التساؤلات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.