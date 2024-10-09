مال وأعمال

رئيس الوزراء: 10% ارتفاعًا في سعر برميل البترول خلال أسبوع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 10% ارتفاعًا في سعر برميل البترول خلال أسبوع من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، ارتفاع سعر برميل البترول 10% خلال أسبوع، ليصل إلى 80 دولار اليوم، مقابل من 72 إلى 73 دولار خلال الأسبوع الماضي.

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وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن الزيادة تشكل عبئًا مفاجئًا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أم سعر برميل البترول قد يتجاوز 100 دولار في حال استهداف أي مشروعات من البنية الأساسية في المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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