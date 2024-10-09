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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 10% ارتفاعًا في سعر برميل البترول خلال أسبوع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، ارتفاع سعر برميل البترول 10% خلال أسبوع، ليصل إلى 80 دولار اليوم، مقابل من 72 إلى 73 دولار خلال الأسبوع الماضي.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن الزيادة تشكل عبئًا مفاجئًا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أم سعر برميل البترول قد يتجاوز 100 دولار في حال استهداف أي مشروعات من البنية الأساسية في المنطقة.
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