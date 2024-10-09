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العالم اليوم - الديوان الملكي: العاهل السعودي تماثل للشفاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تماثل للشفاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ولله الحمد للشفاء".

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت الأحد عن بيان الديوان الملكي: "يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الديوان الملكي: العاهل السعودي تماثل للشفاء .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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