العالم اليوم - الصراعات الجيوسياسية ستكبد العالم خسائر بـ14.5 تريليون دولار

انتم الان تتابعون خبر الصراعات الجيوسياسية ستكبد العالم خسائر بـ14.5 تريليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - نشرت لويدز أوف لندن الأربعاء سيناريو، يكشف إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.

وقالت لويدز في بيان "مع وجود أكثر من 80 بالمئة من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن".

وتوقعت الدراسة أن تبلغ خسائر أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى في الإمدادات مثل أشباه الموصلات لتصنيع السيارات والإلكترونيات، قد تخسر ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار.

وتعطلت حركة التجارة العالمية والشحن عبر البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي في اليمن، السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت لويدز إن التأثير الاقتصادي سينجم من التأثير الشديد على البنية التحتية في مناطق الصراع وكذلك احتمالية تعرض خطوط الملاحة للخطر.

وتسببت الحروب في أوكرانيا وغزة بالفعل في تعطيل طرق الشحن في البحر الأسود والأحمر.